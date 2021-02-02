السيسي: النيل مصدر للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع للشعوب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وشعبها مع الكونغو الديمقراطية من خلال روابط أزلية وتاريخية مشتركة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء: "أجرينا مباحثات ثنائية مثمرة وبناء تبادلنا خلالها الرؤى ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا عزمنا الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري".

وتابع السيسي: "اتفقنا على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني ويناء قدرات الكوادر الوطنية في الكونغو الديمقراطية، وأكدنا على رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل، كما استعرضنا أخر المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد".

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