السيسي: النيل مصدر للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع للشعوب

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وشعبها مع الكونغو الديمقراطية من خلال روابط أزلية وتاريخية مشتركة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





وأضاف الرئيس، خلال مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء: "أجرينا مباحثات ثنائية مثمرة وبناء تبادلنا خلالها الرؤى ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا عزمنا الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري".



