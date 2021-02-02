"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة





كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة غزل المحلة، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-





حراسة المرمى: محمد أبو جبل





خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - أحمد فتوح - حازم إمام





خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو





خط الهجوم: أشرف بن شرقي





ويجلس على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة وإسلام جابر وأحمد عيد وياسين مرعي وأسامة فيصل وسيف جعفر.



