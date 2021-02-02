"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:59 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي
باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة غزل المحلة، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - أحمد فتوح - حازم إمام

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة وإسلام جابر وأحمد عيد وياسين مرعي وأسامة فيصل وسيف جعفر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة تشكيل الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ يوم

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 7 ساعات

أسباب رحيل عموري عن الجزيرة الإماراتي

منذ أقل من ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب الزمالك السابق: أيمن حفني مر بظروف صعبة ولن يفيد الفريق حاليا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق: بيراميدز أخطأ عندما تعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في قمة الدوري المصري

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

عاجل - باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

03:59 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع