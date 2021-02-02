مجلة طبية: لقاح سبوتنيك-في الروسي فعال بنسبة تزيد عن 91 %

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت مجلة ذي لانسيت الطبية، اليوم الثلاثاء، أن لقاح سبوتنيك-في الروسي، فعال بنسبة تزيد عن 91 %، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أعلن أن روسيا بدأت تسليم لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا إلى دول إفريقية.

 

وقال بوغدانوف في تصريح صحفي، إن "الاهتمام (باللقاح الروسي) كبير، وهناك الكثير من الطلبات، نود تلبية جميع الطلبات التي تلقيناها من أصدقائنا الأفارقة".

 

وفي وقت سابق، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عن اتفاق مع شركة تصنيع الأدوية الهندية "Hetero" على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا في الهند من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، أول لقاح يتم تسجيله في العالم.

 

وتعد "هيتيرو"، واحدة من أكبر شركات صناعة الأدوية في الهند، إلى اتفاق، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول العام المقبل.

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