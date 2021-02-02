(من هنـــــــاااااااا) | ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2021 عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:38 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

(من هنـــــــاااااااا) | ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2021 عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2021 مع بداية كل شهر يستعد المواطنين في مصر عن القيمة المستحقة لعدا الكهرباء القديم سواء للمنازل أو المحال أو الشركات، وتبدأ حالة التوافد على فروع الشركة القابضة المصرية، ولأن العالم يمر الأن بظروف خاصة ينتشر فيها وباء لعين يصيب المواطنين، اتخذت الحكومات قرار بإطلاق العديد من الراوبط الإلكترونية يتمكن من خلالها المواطن قضاء خدماته دون الحاجة للذهاب للأماكن التابعة للمؤسسات.

فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2021
من الأشياء الهامة التي يحرص عليها المواطن هي فاتورة الكهرباء، التي يحرص كل شهر على سرعة سدادها منعا للتراكمات التي تتسبب في فصل الخدمة، ومن يستطيع العيش بدونها في هذا الزمن، لذا يتسارع المواطنين على الذهاب للفروع المنتشرة بالمحافظات لسدادها، وهذا كان يسبب تجمعات وهذة التجمعات في الظروف الراهنة تشكل خطرا، ومنعا لتلك الأخطار قامت وزارة الكهرباء بإطلاق موقع الكتروني يتمكن من خلاله المواطن الإستعلام عن قيمة الفاتورة.

خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء
- الدخول على الرابط الإلكتروني للشركة القابضة (اضغط هنا).
- الضغط على استعلام الفواتير.
- تحديد المحافظة التابع لها العميل.
- ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- كتابة رقم العداد.
- وأخيرا الضغط على عرض الفاتورة.

(من هنـــــــاااااااا) | ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2021 عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر 

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