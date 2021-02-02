تعرف علي تفاصيل اقتناء كيفين هارت سيارة جديدة بعد تحطم سيارته "دودج تشارجر" فى 2019

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن عودة النجم العالمي كيفين هارت، لممارسة هوايته المفضلة فى قيادة السيارات العضلية التى تتمتع بقوة كبيرة بعد تحطم سيارته من نوع "دود تشارجر" فى حادث عام 2019، وتعرضه لبعض الإصابات.


حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن النجم العالمي كيفين هارت، اشتري سيارة جديدة من نفس الشركة التى اشتري منها سيارته القديمة "البليموث باراكودا" موديل 1970 والتى تحطمت بالكامل فى حادث فى 2019.


حيث اشتري مؤخرًا سيارة دودج تشارجر 'Hellraiser' وفقًا لمقال نشرته TMZ يوم الاثنين.


وقالت مصادر إن كيفن دفع "مئات الآلاف من الدولارات" مقابل سيارة دودج تشارجر 2019 التي تم تجديدها والمعدلة بزوج من الشاحن التوربيني وما يسمى بمحرك الأداء "هيلرايسر".


وكان قد تعرض هارت لحادث سير أثناء قيادته لسيارته القديمة في سبتمبر 2019، والتى انقلبت على جسر فى طريق مولهولاند السريع بالقرب من كالاباساس، بولاية كاليفورنيا، وأصيب كيفن بجروح خطيرة في الحادث، لكنه تعافى تمامًا بعد أن تطلب جراحة في العمود الفقري.

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