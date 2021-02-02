عاجل .. اسعار الذهب تسجل خسائر قوية في السوق المصري
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:28 م
الفجر الاقتصادي
سجلت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعات قوية في ظل تذبذبات سعرية تتعرض لها
خلال الفترة الماضية بين الارتفاعات والانخفاضات المحدودة.
وفقد سعر جرام الذهب في مصر نحو 5 جنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء
2-2-2021: حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 811 جنيها، أن جرام الذهب عيار 24 سجل
927 جنيها، وعيار 18 سجل 695 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6488 جنيها.
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