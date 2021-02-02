عاجل .. اسعار الذهب تسجل خسائر قوية في السوق المصري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:28 م
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي

 

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري  تراجعات قوية في ظل تذبذبات سعرية تتعرض لها خلال الفترة الماضية بين الارتفاعات والانخفاضات المحدودة.

 

 

وفقد سعر جرام الذهب في مصر نحو 5 جنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء 2-2-2021: حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 811 جنيها، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 927 جنيها، وعيار 18 سجل 695 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6488 جنيها.

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