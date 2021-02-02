قتلى وجرحى بسلسلة انفجارات في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 4 أخرين، جراء انفجار قنابل مثبتة على سيارات، في العاصمة كابول.

وقد أفاد مصدر من الشرطة الأفغانية، بانفجار ثالث في كابول لكنه لم يسفر عن ضحايا.

وأعلن المصدر، عن استهداف سيارة للشرطة في ولاية باروان في شمال العاصمة دون إصابات.

وشهدت أفغانستان، عمليات اغتيال استهدفت الصحفيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأشهر الماضية في أفغانستان.