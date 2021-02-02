



الإستعلام عن منحة الـ 500 جنية للعمالة غير المنتظمة 2021 بالرقم القومي فقط عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة





منحة الـ 500 جنية للعمالة الغير منتظمة 2021 يتصدر الأن محرك البحث العالمي “جوجل”الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عقب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد في منتصف شهر مارس 2020 وتسبب في سوء الحالة المادية لعمال اليومية، وحرصا من الرئيس على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وجه وزارة القوى العاملة بصرف منحة 500 جنية لمدة ثلاث أشهر لكل دفعة .





الإستعلام عن صرف الدفعة الجديدة من منحة الـ 500 جنية

في وقت سابق أعلن وزير القوى العاملة خلال بيانا أنه يمكن للمتقدمين لمنحة العمالة الغير منتظمة الإستعلام عن الصرف والموعد وأسماء المستحقين كل ذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم اطلاقة التابع للوزارة تسهيلا عليهم الوقت والمجهود، وكا اجراء احترازي منعا للتجمعات التي تعد بيئة خصبة لإنتشار الفيروس.





خطوات الإستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- الضغط على منحة العمالة الغير منتظمة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- ملء باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومراجعتها مرة اخري قبل الضغط على استعلام.

- وأخيرا الضغط على استعلام.



