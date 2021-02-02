الجماهير تعترض على إقامة بطولة دوري سوبر أوروبا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:05 م
سوبر دوري اوروبا
سوبر دوري اوروبا
وكالات
أصدرت رابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية بيانا رسميا تعلن من خلاله رفض صياغة وتشكيل بطولة دوري سوبر أوروبا.

ذكرت رابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية "إف إس إي"، أن بطولة دوري سوبر أوروبا سيسمح للأندية الكبيرة بالنجاح خارج الملعب حينما تفشل داخله، وهو ما يتعارض مع روح اللعبة".

وأضافت الرابطة أن تلك الخطوة ستدمر النموذج الرياضي في أوروبا، والذي يقوم على مبادئ مقبولة مثل الجدارة الرياضية والصعود والهبوط والتأهل لمختلف البطولات الأوروبية من خلال البطولات المحلية، وكذلك التضامن المالي.

وأوضح البيان أن إقامة دوري سوبر أوروبا، سيجعل من الأندية الكبيرة أكثر ثراء وقوة، وهو ما من شأنه أن يقوض الأساسات الاقتصادية لصناعة كرة القدم في أوروبا.

وتجمع إف إس إي العديد من روابط المشجعين من بلدان مختلفة في أوروبا، وقد تم توقيع البيان من طرف روابط أندية كبيرة مثل ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة.

وسبق وأن أثيرت الكثير من التكهنات عبر السنوات الماضية، حول رغبة بعض الأندية في تشكيل دوري سوبر أوروبي.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الكثير من الجدل بخصوص دوري أبطال أوروبا، مع إجراء تعديلات جديدة في شكل المسابقة الأغلى في القارة، في الوقت الذي تعاني فيه الكرة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

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