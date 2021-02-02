مدرب الإسماعيلي الجديد: انتظروا تألق أري بابل مع الدراويش

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:59 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
أحمد عصام
أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن ترتيب الفريق غير مرض للجماهير والنجوم السابقين. 

وقال يوفيتش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ترتيب الفريق غير مرض للجماهير والنجوم السابقين، لكننا لدينا لاعبين مميزين وإدارة جيدة ومليوني مشجع خلفنا".

وأكمل: "سأبذل أقصى ما لدي للحصول على مركز متقدم بالدوري وتحسين النتائج". 

وتابع: "علاقتي مع الأنجولي آري بابل مثل الأب وابنه، حققت معه 6 ألقاب في فريق أول أغسطس، أعد جماهير الاسماعيلي بأنه سيتألق".

وعن صلاح: "من أفضل اللاعبين في العالم بعدما توج بالدوري والأبطال مع ليفربول".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرب الاسماعيلي الجديد رياضة الاسماعيلي اري بابل

أخبار تهمك

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 20 ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعة

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع