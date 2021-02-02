الصناعة : تخصيص 289 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح الأنشطة التنموية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 289 ألف فدان، ناحية مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح محافظة الوادي الجديد.





وأضافت الوزارة خلال منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن قطعة الارض سوف يتم استخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك وفق رؤية تستهدف استغلال هذه المساحة في مشروعات زراعة النخيل وزراعات أخرى تناسب طبيعة المنطقة في ضوء خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، مع الوضع فى الاعتبار المحددات التى أقرتها وزارة الموارد المائية والرى.