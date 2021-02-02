بن راشد يكشف تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي بدبي



وتابع "بن راشد"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن المنصة تربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية لبدء الأعمال بدبي لنحو 20 جهة لمدة 4 أشهر و٨٠ الف ساعة عمل، شكرًا لفريق العمل".

ترأس محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة، اجتماعًا للمجلس التنفيذي بدبي، أطلق خلاله منصة نافذة رقمية موحدة لـ2000 نشاط تجاري توحد العمليات وتنجز كافة المعاملات.