توقيف عدد من المتظاهرين أمام المحكمة التي سيمثل فيها أليكسي نافالني

أوقفت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المتظاهرين أمام المحكمة التي سيمثل فيها المعارض أليكسي نافالني، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اعتقتلت السلطات الروسية، 400 شخص على الأقل أثناء تظاهرات مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني.

وقد اندلعت مظاهرات في 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا، في وقت سابق، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

وقد وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمهور من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

وكانت السلطات الروسية، حظرت التظاهرات لعدة أشهر بسبب اللوائح الرامية إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.