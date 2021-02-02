انفجارات في مزارع شبعا جنوب لبنان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:05 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

شهدت منطقة قرى حاصبيا والعرقوب جنوب لبنان، عدة انفجارات ناجمة عن تدريبات يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.

 

وامتدت الانفجارات الناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي، حتى مرتفعات الجولان، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق مزارع شبعا".

 

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن أمس الاثينن، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.

 

وفي بيان لحزب الله، قال فيه إن "محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس - 100) معدلة إسرائيليا، اخترقت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان".

 

وقد أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن سقوط الطائرة داخل الأراضي اللبنانية وقع خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات" عن الطائرة.

 

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