أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 2-2-2021 في جميع البنوك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:00 ص
ـسعار الدولار اليوم في مصرر
ـسعار الدولار اليوم في مصرر
الفجر الاقتصادي

افتتحت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليو م الثلاثاء 2-2-2021 على استقرار، مع ترقب حسم البنك المركزي لقرار الفائدة عل العملة المحلية  نهاية هذا الاسبوع.

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري2-2-2021:

 

- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبي

 

 

- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

 

 

- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

 

 

- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

 

 

الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

 

 

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

 

 

-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

 

 

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

 

 

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 

أعلى سعر شراء الدولار : 

 

وسجل الدولار أعلى سعر لشرائه في بنك كريدي اجريكول مصر بقيمة 15.68 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للبيع.

 

 

 

أقل سعر بيع الدولار:

 

 

 

وبلغ أقل سعر بيع الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية عند 15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء

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