أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 2-2-2021 في جميع البنوك
افتتحت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليو م الثلاثاء 2-2-2021 على استقرار، مع ترقب حسم البنك المركزي لقرار الفائدة عل العملة المحلية نهاية هذا الاسبوع.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري2-2-2021:
- سعر الدولار في البنك المصري
الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبي
- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68
جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك التعمير
والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي
الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الاهلي
اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و
15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:
15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67
جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66
جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
أعلى سعر شراء الدولار :
وسجل الدولار أعلى سعر لشرائه في بنك كريدي
اجريكول مصر بقيمة 15.68 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للبيع.
أقل سعر بيع الدولار:
وبلغ أقل سعر بيع الدولار في بنك الشركة
المصرفية العربية عند 15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء
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