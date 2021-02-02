مسرحية "سيد درويش" تعود مُجددًا بالإسكندرية في هذا الموعد

Advertisements





تعرض مسرحية "سيد درويش" مُجددًا بمحافظة الإسكندرية في الصيف المقبل، وذلك بعد انتهاء موسمها علي مسرح البالون، وهي من إخراج أشرف عزب.



مسرحية "سيد درويش"بطولة لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.



والمسرحية تتناول السيرة الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثها حول المحطات الهامة في حياته، وعن إسهاماته الفنية التى أثرت الفن، وعن المتغيرات التى أدخلها لعالم الطرب، وعن مشاكل الطبقات المهمشة .













