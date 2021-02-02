مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:30 ص
أحمد عصام
أكد خالد جلال، مدرب الزمالك السابق، أن عدم حصد الزمالك بطولات رغم امكانياته لغز كبير.
وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عدم حصول الزمالك على بطولات رغم امكانياته لغز كبير".
وتابع: "استبعاد باتشيكو لمصطفى محمد رسالة للجميع ان الفريق لا يقف على لاعب".
وأتم: "كما أنني وافقت على رحيل طارق حامد شرط تعويضه".
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