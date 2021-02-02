منى فاروق تنضم لأبطال فيلم "آل هارون"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



تعاقدت الفنانة منى فاروق على المشاركة في فيلم "آل هارون"، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم "آل هارون" من إنتاج حسنى محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير.

وفي سياق آخر، شاركت منى فاروق مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، محمد عادل، ميرهان حسين، عمر الشناوي، محمود متولي.

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