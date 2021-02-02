تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:00 ص
الدحيل القطري
الدحيل القطري
محمد سامي
يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية يوم الخميس القادم الموافق 4 فبراير، فى البطولة التى ستقام من 4 وحتي 11 من نفس الشهر فى قطر.

ويملك فريق الدحيل القطري لاعبين مميزين فى مقدمتهم الدولي الكيني مايكل أولونجا واللاعب المعز علي والذي يشكلون خطورة هجومية كبري على الأهلي.

تشكيل الدحيل القطري المتوقع أمام الأهلي فى كأس العالم للأندية:

حراسة المرمى: زكريا موسي
خط الدفاع: إسماعيل محمد، بسام هشام الراوي، أحمد ياسر، علي حسن عفيف
خط الوسط: أدميلسون جونيور، علي كريمي، لويز، دودو تريندادي
خط الهجوم: مايكل أولونجا، المعز علي.

بينما تشكيل الأهلي المتوقع يتكون من محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف.

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رياضة تشكيل الدحيل النادى الاهلي الاهلي والدحيل

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