هاجر أحمد: اشتركت في مسابقة ملكة الجمال بالصدفة.. وتكشف قصة دخولها عالم التمثيل



وأضافت بعد ذلك قمت بعمل مسلسل (المغني) وبعد ذلك كانت أهم مرحلة فى حياتى عندما كنت اشاعد مسلسل "تحت السيطرة " للمخرج تامر محسن وبحثت على حسابه على فيسبوك ووصلت له وبعتث له رسالة احكى له قصتى ورفض أهلى دخولي التمثيل".





وتابعت: "رد عليا تامر حمزة بعد كذا يوم قالى لازم تسعى وراء حلمك وكل مجتهد نصيب وبعديها بفترة لقيته بعتلى دور فى مسلسل "هذا المساء" وكانت رسالت ليا مهمة أوي، ودلوقتي بعمل فيلم " أهل الكهف" وده اهم حاجة في حياتي واول تحربة سينمائية لي" .



وكشفت عن بداية دخولها الوسط الفني، قائلة: "درست علم نفس، وكان حلم لي أن اكون ممثلة، وأنا من عائلة محافظة فكان هذا الشئ مرفوض تماماً، فدخلت معهد فنون مسرحية بدةن علم أهلي وتفوقت وكنت الأولى" .



وقالت: "عندما علم أهلي بأني الأولى على دفعتي قالوا لي استمري بالمعهد والكلية، لكن لن تمثلي، فعندما كان يأتي لي تصوير كنت لا أقول لهم، وأذهب لأصور ونحن نحتاج في التصوير ملابس كثيرة، فكنت أرمي ملابسي من البلكونة حتى أخذها عندما أنزل، وعندما كان يعرض مسلسل اشارك به في التليفزيون كنت أحوله حتى لا يراني أهلي" .



تشارك هاجر في مسلسل "ضربة معلم" وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.



حلت الفنانة هاجر أحمد اليوم، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc ، وكشفت عن سبب دخولها مسابقة ملكة جمال مصر.وقالت هاجر: "كنت اقيم فى إسكندرية كنت عند شقيقتي ورأيت إعلان عن مسابقة miss eco Egypt فى 2015 وقدمت كفضول وفزت".