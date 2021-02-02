سلمى أبو ضيف تكشف عن سبب عدم نجاحها كموديل وأكثر ممثلة تحبها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حلت الفنانة سلمى ابو ضيف، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc ، وكشفت عن سبب عدم نجاحاها كموديل.

وقالت سلمى :" كنت اريد أن اصبح موديل، فذهبت إلى أمريكا وأنا طولي 160 ، وهذا غير مسموح به، لأن الموديل طولها يبدأ من 170 وهذا أقل شئ في الخارج" .

واستكملت سلمى حديثها قائلة :" اعترضت على ذلك، وكتبت جواب لـvogue new York وكتبت القصة على "إنستجرام" وفى النهاية تم عمل بلوك للي من المرأة التي أرسلت لها الجواب" .

وعلى صعيد اخر كشف عن أكثر ممثلة تحبها قائلة: "هند صبري أكثر ممثلة أحبها، وعندما رأيتها في الحقيقة قلت لها ذلك، ولكن هي لم تتذكر أنها قابلتها أو وأنني قلت لها ذلك، وبعد شهرين تم ترشيحي معها في مسلسل حلاوة الدنيا" .

وأضافت: "لم أصدق فإتصل بس المخرج وقالي لي، وعندما قابلت هند قلت لها أنني إلتقيت بها من قبل ولكن لم تتذكرني، وكانت هذه اول تحربة لي بعد الشيخ جاكسون، وتعلمت منها كثيراً، فرجاء الجداوي قبل وفاتها كانت تُعلمني أساسيات في التمثيل واحمد حاتم وهند صبري ، فالجميع وقف بجانبي، لأنني كنت في ضغط كبير ولم اتمكن من العمل مثلما درست في ورشات التمثيل لأنها مختلفة عن الحقيقة".

يذكر أن سلمى أبو ضيف عرض لها حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممثلة فنانة سلمي ابو ضيف

أخبار تهمك

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 14 ساعة

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ 35 دقيقة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 16 ساعة

دبلوماسي سابق: الملء الثاني لسد النهضة لن يكون سيفًا على رقابنا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 16 ساعة

صلاح يغرد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

منذ ساعتين و 6 دقيقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

بإطلالة جريئة.. سلمي أبو ضيف تشعل "إنستجرام" فى أحدث ظهور لها

بإطلالة عفوية.. سلمى أبو ضيف تغازل جمهورها

بظهر مكشوف.. سلمي أبو ضيف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بإطلالتها العفوية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

06:46 ص

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

08:01 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع