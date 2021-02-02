سلمى أبو ضيف تكشف عن سبب عدم نجاحها كموديل وأكثر ممثلة تحبها

وعلى صعيد اخر كشف عن أكثر ممثلة تحبها قائلة: "هند صبري أكثر ممثلة أحبها، وعندما رأيتها في الحقيقة قلت لها ذلك، ولكن هي لم تتذكر أنها قابلتها أو وأنني قلت لها ذلك، وبعد شهرين تم ترشيحي معها في مسلسل حلاوة الدنيا" .





وأضافت: "لم أصدق فإتصل بس المخرج وقالي لي، وعندما قابلت هند قلت لها أنني إلتقيت بها من قبل ولكن لم تتذكرني، وكانت هذه اول تحربة لي بعد الشيخ جاكسون، وتعلمت منها كثيراً، فرجاء الجداوي قبل وفاتها كانت تُعلمني أساسيات في التمثيل واحمد حاتم وهند صبري ، فالجميع وقف بجانبي، لأنني كنت في ضغط كبير ولم اتمكن من العمل مثلما درست في ورشات التمثيل لأنها مختلفة عن الحقيقة".

يذكر أن سلمى أبو ضيف عرض لها حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.