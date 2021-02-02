باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد المحلة في الدوري المصري

يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، على أرضية ملعب استاد المحلة.





ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.





ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبدالغني، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح.





خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، فرجاني ساسي.





خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف ابراهيم أوباما، أشرف بن شرقي.



