محمد حسن يكشف تفاصيل انتقاله للإسماعيلي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا المعار إلى الإسماعيلي، أن الجميع لديه رغبة في عبور الدراويش المحنة الأخيرة.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إدارة سيراميكا كليوباترا محترفة بشكل كبير ورغم أنه لم يشارك لضيق الوقت إلا أنه استفاد الكثير ويسعى العودة للفريق في فورمات افضل مؤكدا أن سيراميكا كليوباترا سيحقق مركزا متقدما في الدوري هذا الموسم.

ولفت إلى أنه فخور بما قدمه مع الزمالك مشيرا إلى أنه كان هناك حالة سوء توفيق واجهته مع الفريق الأبيض خاصة أن السويسري كريستيان جروس كان يعتمد على 11 لاعبا فقط وحتى تغييراته كانت معروفة للاعبين.

أخبار تهمك

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. ليفربول يحسم صفقة دفاعية

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 13 ساعة

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 13 ساعة

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع