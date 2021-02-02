يوفيتش: الإسماعيلي استحق الفوز أمام بيراميدز

أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي، أن الفريق كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز.





وقال يوفيتش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الاسماعيلي كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز".





وأكمل: "اقمنا مباراة ودية أمام فريق الكهرباء وأشركنا من لم يخوضوا لقاء بيراميدز".





وتابع: "عقدت جلسة لشرح الأخطاء وتدراكها، سنحلل ما حدث ونتحدث عن أخطاء اللاعبين لكي نستعد لمواجهة سموحة، سنعمل على أن نكون أفضل"



