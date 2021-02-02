إطلالة رومانسية لزهرة نعمان بعدسة إسلام دبور استعدادا لدراما رمضان





خضعت الفنانة الشابة زهرة نعمان، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور إسلام دبور، وذلك استعدادًا لخوضها دراما رمضان المقبل بعمل وصفته بالـ"قنبلة الفنية" متمنية أن ينال استحسان المصريين.





وقالت "زهرة" في تصريحات صحفية إن المسلسل يدور في 15 حلقة يتحدث عن انتصارات المصريين ضد المرض والفقر والجهل، وأنه تم ترشيحها للدور من قبل إحدى شركات الإنتاج الكبرى.





على صعيد آخر، تمنت "زهرة" العمل مع عدد من المخرجين الكبار أمثال سامح عبدالعزيز ويسري نصر الله ومحمد فاضل، والوقوف أمام "الزعيم" عادل إمام، ونجله محمد متمنيه أن تشاركهما أحد الأعمال الفنية في القريب العاجل.