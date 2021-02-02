إسلام إبراهيم لـ"الفجر الفني": العمل مع يحيى الفخراني بمثابة دورة تمثيلية.. خالد جلال أول من اكتشف موهبتي.. وهذه الصعوبات التى واجهتني فى بداياتي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر

*العمل مع النجم يحيى الفخرانى بمثابة دورة تمثيلية

*دورى فى "نجيب زاهى ذركش" مختلف تماماً عن أدوارى السابقة.

*المخرج خالد جلال من أتاح لى الفرصة فى مجال التمثيل.

*الاغتراب عن الأهل من أصعب المواقف التى واجهتني.


بخفة ظله وموهبته استطاع أن يدخل قلوب جمهوره ومحبيه بسهولة، وكون قاعدة شعبية جيدة من خلال أدواره المتميزة والمتنوعة، يخوض السباق الرمضاني المقبل 2021، مع النجم يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى ذركش".


أجرى "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنان إسلام إبراهيم ليكشف لنا تجربته مع الفنان يحيى الفخرانى، تفاصيل مشاركته فى "نجيب زاهى ذركش"، أهم التجارب التى خاضها فى مجال التمثيل، مكتشف موهبته، وأمور كثيرة خاصة به.. وإلى نص الحوار:

فى البداية.. نهنئك على انضمامك لمسلسل "نجيب زاهى زركش".. كيف ترى هذه التجربة؟
فخور جدا بهذه التجربة لأني كنت أتمنى العمل مع الفنان يحيي الفخراني وأنا أعتبر هذه التجربة بمثابة دورة تمثيلية بالنسبة لي وشرف كبير فى مشواري الفنى وسعيد جداً بهذا المسلسل وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور.

ماذا عن تفاصيل شخصيتك فى المسلسل ؟
أجسد شخصية "سعيد"، وهو ابن الفنان يحيى الفخرانى ولكن لا يعيش معه ويعمل عامل قطع التذاكر فى السينما، والدور مختلف تماماً عن ماقدمته من قبل من حيث المضمون واللوك الخاص به، الناس هتشاهد شكل جديد ومختلف تماماً".

كان آخر عمل فنى شاركت فيه هو "100 وش" ..حدثنا عن تعاونك فيه مع المخرجة كاملة أبو ذكرى؟
سعيد جدا بالتعاون معها فالشغل معها فى منتهى المتعة والدقة، فهى حريصة دائما على خروج الشغل بالشكل الصحيح وكانت تبذل أقصي جهدها حتى يظهر المسلسل كما ظهر للجمهور، وهى من رشحتنى للقيام بالدور.

بداياتك كانت من خلال تجربتك فى Snl بالعربى.. كيف تصف هذه التجربة؟
من أهم التجارب فى حياتى بعد مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، وسعيد جدا بأنه قدر يدخل كل بيوت الجمهور ويحقق صدى واسعا.

من الذي اكتشف موهبتك وشجعك للدخول فى مجال التمثيل؟
بعد تخرجي قررت أن أدخل فى مجال التمثيل واتجهت إلى مركز الإبداع الفني لاختبار موهبتي، وأول من اكتشف موهبتي هو المخرج خالد جلال وأتاح لى الظهور.

ما أصعب المواقف التي واجهتك أثناء بداياتك؟
الاغتراب والعيش بعيدا عن الأهل، فأنا ليس من القاهرة وكانت هذه أصعب المواقف التى واجهتني فى البداية، ولكن بعد ذلك تأقلمت على الوضع.

ما أقرب الأدوار التى قدمتها إلى قلبك؟
أحب شخصية "تيسير" فى مسلسل "طلعت روحي"، فهي شخصية مختلفة وبعيدة عن الكوميديا، وجعلتني أوضح للمنتجين إني ليس مقصور على الكوميديا فقط.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لفجر الفني حوار الفجر اسلام ابراهيم

أخبار تهمك

رسميا.. ليفربول يحسم صفقة دفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ ساعة و 6 دقيقة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 10 ساعات

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

داليا مصطفى لـ"الفجر الفني": أتمنى العمل مع يحيى الفخراني والاستمرارية في المجال.. وهذا سر اختفائي من السينما (حوار)

إسلام إبراهيم لـ"الفجر الفني": استعد لعمل سينمائي جديد مع محمد عز.. وأحلم بالعمل مع يحيي الفخراني

محمد فهيم لـ"الفجر الفني": محظوظ بتجسيد شخصية المهرج في "الملك لير".. وهذا ما تعلمته من يحيى الفخراني (حوار)

ديانا هشام لـ'الفجر الفني' أتمنى تجسيد شخصية كوميدية.. وهذه شخصيتي في "قوت القلوب"

حسام داغر لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية عالم مجنون.. ومحمد رمضان يمتلك موهبة الغناء

أحمد كرارة لـ'الفجر الفني': لهذا السبب تجنبت العمل مع شقيقي أمير.. وهذه نصيحته لي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع