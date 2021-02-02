إسلام إبراهيم لـ"الفجر الفني": العمل مع يحيى الفخراني بمثابة دورة تمثيلية.. خالد جلال أول من اكتشف موهبتي.. وهذه الصعوبات التى واجهتني فى بداياتي





*العمل مع النجم يحيى الفخرانى بمثابة دورة تمثيلية





*دورى فى "نجيب زاهى ذركش" مختلف تماماً عن أدوارى السابقة.





*المخرج خالد جلال من أتاح لى الفرصة فى مجال التمثيل.





*الاغتراب عن الأهل من أصعب المواقف التى واجهتني.









بخفة ظله وموهبته استطاع أن يدخل قلوب جمهوره ومحبيه بسهولة، وكون قاعدة شعبية جيدة من خلال أدواره المتميزة والمتنوعة، يخوض السباق الرمضاني المقبل 2021، مع النجم يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى ذركش".









أجرى "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنان إسلام إبراهيم ليكشف لنا تجربته مع الفنان يحيى الفخرانى، تفاصيل مشاركته فى "نجيب زاهى ذركش"، أهم التجارب التى خاضها فى مجال التمثيل، مكتشف موهبته، وأمور كثيرة خاصة به.. وإلى نص الحوار:





فى البداية.. نهنئك على انضمامك لمسلسل "نجيب زاهى زركش".. كيف ترى هذه التجربة؟

فخور جدا بهذه التجربة لأني كنت أتمنى العمل مع الفنان يحيي الفخراني وأنا أعتبر هذه التجربة بمثابة دورة تمثيلية بالنسبة لي وشرف كبير فى مشواري الفنى وسعيد جداً بهذا المسلسل وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور.





ماذا عن تفاصيل شخصيتك فى المسلسل ؟

أجسد شخصية "سعيد"، وهو ابن الفنان يحيى الفخرانى ولكن لا يعيش معه ويعمل عامل قطع التذاكر فى السينما، والدور مختلف تماماً عن ماقدمته من قبل من حيث المضمون واللوك الخاص به، الناس هتشاهد شكل جديد ومختلف تماماً".





كان آخر عمل فنى شاركت فيه هو "100 وش" ..حدثنا عن تعاونك فيه مع المخرجة كاملة أبو ذكرى؟

سعيد جدا بالتعاون معها فالشغل معها فى منتهى المتعة والدقة، فهى حريصة دائما على خروج الشغل بالشكل الصحيح وكانت تبذل أقصي جهدها حتى يظهر المسلسل كما ظهر للجمهور، وهى من رشحتنى للقيام بالدور.





بداياتك كانت من خلال تجربتك فى Snl بالعربى.. كيف تصف هذه التجربة؟

من أهم التجارب فى حياتى بعد مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، وسعيد جدا بأنه قدر يدخل كل بيوت الجمهور ويحقق صدى واسعا.





من الذي اكتشف موهبتك وشجعك للدخول فى مجال التمثيل؟

بعد تخرجي قررت أن أدخل فى مجال التمثيل واتجهت إلى مركز الإبداع الفني لاختبار موهبتي، وأول من اكتشف موهبتي هو المخرج خالد جلال وأتاح لى الظهور.





ما أصعب المواقف التي واجهتك أثناء بداياتك؟

الاغتراب والعيش بعيدا عن الأهل، فأنا ليس من القاهرة وكانت هذه أصعب المواقف التى واجهتني فى البداية، ولكن بعد ذلك تأقلمت على الوضع.





ما أقرب الأدوار التى قدمتها إلى قلبك؟

أحب شخصية "تيسير" فى مسلسل "طلعت روحي"، فهي شخصية مختلفة وبعيدة عن الكوميديا، وجعلتني أوضح للمنتجين إني ليس مقصور على الكوميديا فقط.







