أوس أوس وويزو يكشفان كيفية انضمامها لـ"مسرح مصر" في "واحد من الناس"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر


يحل الفنان أوس أوس وزميلته ويزو ضيفين على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه الشهيرل "واحد من الناس" الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يتطرق أوس أوس وويزو خلال اللقاء عن مشوارهما الفني، وأبرز المحطات فيه.

كما من المرتقب أن يكشفا كواليس انضمامهما لـ"مسرح مصر"، وغيرها من الموضوعات.

يذكر أن برنامج "واحد من الناس" يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، ويذاع يومى الجمعة والسبت في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة الحياة.

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