موعد مباراة الزمالك والمحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، على أرضية ملعب استاد المحلة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك أمام غزل المحلة عبر فضائية أون تايم سبورت 1 .

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