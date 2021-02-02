ميدو: مصطفى محمد صنع اسمًا لنفسه كأفضل موهبة شابة في إفريقيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل رسمي إلى صفوف نادي جالاتا سراي التركي.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مصطفى محمد استطاع أن يبني اسمه مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، كأحد أفضل المواهب الشابة في إفريقيا".

وتابع ميدو، " ثقة مصطفى محمد الكبيرة في نفسه بتقصر طريق كبير نحو النجاح".

وأوضح ميدو أن أسامة فيصل لاعب الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيكون له شأن كبير داخل القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف.

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