شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين خلال هذا الشهر

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الإعلامية، إنهم مستمرون في تطعيم الأطقم الطبية، وبعدها سيبدأون في تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا منتصف الشهر الجاري.





وأضاف مستشار وزير الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم بعدها سيبدأون في تطعيم باقي الفئات.



