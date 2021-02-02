شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين خلال هذا الشهر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:53 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أمنية فوزي
قال مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الإعلامية، إنهم مستمرون في تطعيم الأطقم الطبية، وبعدها سيبدأون في تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا منتصف الشهر الجاري.

وأضاف مستشار وزير الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم بعدها سيبدأون في تطعيم باقي الفئات.

وتابع: "سنشهد انفراجة في دفاعات عديدة من اللقاحات متعددة المصادر في منتصف فبراير الجاري لكل المواطنين".

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