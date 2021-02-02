ميدو يكشف نقاط ضعف الدحيل قبل مواجهة الأهلي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن نقاط ضعف الدحيل القطري قبل مباراة الأهلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مشددًا على أنها ستكون صعبة على القلعة الحمراء.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مباراة الأهلي والدحيل، ستكون غاية في الصعوبة".

وتابع، "الفريق القطري يلعب كرة قدم جيدة، ولكن على الرغم من التميز الكبير لهم في النواحي الهجومية، إلا أنهم يعانون من مشاكل دفاعية كبيرة جدا، خاصة في الركلات الثابتة".

وأكد أن بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخطأ في إشراك والتر بواليا بالتشكيل الأساسي للفريق، مشيرًا إلى أن هذا تسرع من المدير الفني.

ويلاقي الأهلي نظيره الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري.

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