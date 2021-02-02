خبير عن انعقاد المنتدى العربي الاستخباراتي: خطو نحو تحقيق حلم التكامل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:37 ص
محسن النعماني
محسن النعماني
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محسن النعماني، وكيل المخابرات الأسبق، تعليقا على انعقاد المنتدى العربي الاستخباراتي: "مصر تبنت منذ بداية الإرهاب بضرورة مواجهة ظاهرة الإرهاب بشكل جماعي، خاصة ان الإرهاب يستغل الثغرات بين الدول في توجيه الضربات، والعالم العربي خلال الفترة الاخيرة تضرر كثيرًا من العمليات الإرهابية"

وتابع "النعماني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن مصر طالبت بضرورة تجميع الصفوف العربية لمواجهة الإرهاب، وهذه المحاولات بدأت من خلال مؤتمرات وزراء الداخلية العرب، وصولا إلى المناورات العربية المشتركة.

وأضاف وكيل المخابرات الأسبق أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، وهذا الامر واضح في إنكماش العمليات الإرهابية بشكل كامل في عام 2020، لافتَا إلى أن العالم العربي تيقن من الكفاءة المصرية في مواجهة الإرهاب، وفي هذا الاطار قرر العالم العربي وضع مقر المنتدى العربي الاستخباراتي في القاهرة، لتبادل المعلومات الاستخباراتية لتأمين الدول العربية، لافتَا إلى أن عقيدة مصر لتأمين الامن القومي قائمة على تحقيق الأمن العربي.

وأشار إلى أن انعقاد المنتدى العربي الاستخباراتي، يعتبر خطوة كبيرة جدًا نحو تحقيق الحلم العربي لتحقيق التكامل العربي في كافة المجالات.

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