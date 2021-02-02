شقيقة مطربة شهيرة تصاب بـ"كورونا"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر

أعلنت الناشطة الأردنية زين كرزون اصابتها بفيروس (كورونا) من خلال نشر فيديو عبر صفحتها الخاصة بتطبيق تبادل الصور الفيديو (إنستجرام).

وظهرت بالفيديو تشكو من الأعراض التي تعاني منها، المتمثلة في الصداع والسعال والحرارة المرتفعة، وتوجهت بالنصح لكافة متابعيها والتزام الإجراءات الوقائية.

وأكدت أنها فور ظهور الأعراض عليها حجرت نفسها في المنزل، لحين ظهور نتائج فحص (pcr) والذي كانت نتيجته إيجابية، مؤكدة إصابتها بفيروس (كورونا).

وتمنت الأخت الكبرى ديانا كرزون الشفاء العاجل لشقيقتيها التوأم هيا وزين، مؤكدة خبر إصابة شقيقتهم هيا بالمرض، والذي سرعان ما نفته شقيقتهم بعد ظهور نتائج فحص (pcr).

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