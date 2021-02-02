الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:12 ص
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 2 فبراير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
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