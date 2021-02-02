الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 2 فبراير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:



