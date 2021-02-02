الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 2 فبراير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء
الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء

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