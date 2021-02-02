باحث: العالم العربي يحتاج لمزيد من مراكز الفكر (فيديو)

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، إن العالم العربي يحتاج لمزيد من مراكز الفكر، مشيرا إلى أن هناك عاملين يفسران أعدادهم الضخمة بالخارج.





وأضاف فرحات، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن المنطقة العربية تحتاج إلى عدد أكبر من المراكز، موضحا أن هذه الظاهرة في كل دول العالم، كما أن هناك عددا ضخما من المراكز قائمة على التخصص والجزء الأكبر من تفسير هذه الأعداد بالمراكز بأن العديد من الدول قائمة على التخصص أولا ثم الوصول بالأمر إلى أن يكون المركز في قضية واحد أو دول عديدة.





ولفت إلى أن هناك مراكز في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط معنية بدراسة دول، كذلك مركز الدراسات الإيرانية هو يمثل نموذجا للتطور ومحكاته في دول عديدة.



