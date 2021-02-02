باحث: العالم العربي يحتاج لمزيد من مراكز الفكر (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:46 ص
محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، إن العالم العربي يحتاج لمزيد من مراكز الفكر، مشيرا إلى أن هناك عاملين يفسران أعدادهم الضخمة بالخارج.

وأضاف فرحات، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن المنطقة العربية تحتاج إلى عدد أكبر من المراكز، موضحا أن هذه الظاهرة في كل دول العالم، كما أن هناك عددا ضخما من المراكز قائمة على التخصص والجزء الأكبر من تفسير هذه الأعداد بالمراكز بأن العديد من الدول قائمة على التخصص أولا ثم الوصول بالأمر إلى أن يكون المركز في قضية واحد أو دول عديدة.

ولفت إلى أن هناك مراكز في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط معنية بدراسة دول، كذلك مركز الدراسات الإيرانية هو يمثل نموذجا للتطور ومحكاته في دول عديدة.

وأشار مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، إلى أن العديد الكبير من المراكز لابد أن تتواجد في المنطقة العربية، وأن تكون مرتبطة بالمؤسسات الخاصة بصنع القرار وربطها بالبعض مثل وزارت الخارجية في الدول، كما أنها قائمة على التخصصات وغالب عليها هذا الطابع وحسب موضوعات منها قضايا الدول.

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