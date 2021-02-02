باحث: العالم العربي يحتاج لمزيد من مراكز الفكر (فيديو)
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:46 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، إن العالم العربي يحتاج لمزيد من مراكز الفكر، مشيرا إلى أن هناك عاملين يفسران أعدادهم الضخمة بالخارج.
وأضاف فرحات، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن المنطقة العربية تحتاج إلى عدد أكبر من المراكز، موضحا أن هذه الظاهرة في كل دول العالم، كما أن هناك عددا ضخما من المراكز قائمة على التخصص والجزء الأكبر من تفسير هذه الأعداد بالمراكز بأن العديد من الدول قائمة على التخصص أولا ثم الوصول بالأمر إلى أن يكون المركز في قضية واحد أو دول عديدة.
ولفت إلى أن هناك مراكز في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط معنية بدراسة دول، كذلك مركز الدراسات الإيرانية هو يمثل نموذجا للتطور ومحكاته في دول عديدة.
وأشار مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، إلى أن العديد الكبير من المراكز لابد أن تتواجد في المنطقة العربية، وأن تكون مرتبطة بالمؤسسات الخاصة بصنع القرار وربطها بالبعض مثل وزارت الخارجية في الدول، كما أنها قائمة على التخصصات وغالب عليها هذا الطابع وحسب موضوعات منها قضايا الدول.
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