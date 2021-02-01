برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
استقر نادي برشلونة الإسباني، على رحيل جان كلير توديبو، لاعب قلب دفاع الفريق الذي قضى النصف الأول من الموسم على سبيل الإعارة إلى بنفيكا البرتغالي، لتتغير وجهته إلى نيس الفرنسي.


يذكر أن  برشلونة قد وافق على رحيل توديبو في الصيف الماضي إلى بنفيكا على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ولكن اللاعب لم يحصل على الفرص للمشاركة وقرر النادي البرتغالي كسر عقد الإعارة وعودته مرة أخرى.


وبدوره قرر رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عدم ضم توديبو إلى الفريق في الانتقالات الشتوية، حيث صرح في المؤتمر الصحفي قبل أحد المباريات: "إنه لا يزال لاعب لبرشلونة ولكننا لن نعتمد عليه في المباريات"، ليفتح الباب أمام رحيله مرة أخرى لوجهة جديدة.



وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن برشلونة حسم بالفعل صفقة انتقال توديبو إلى نيس الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وتضمن الاتفاق وجود خيار الشراء مقابل 8.5 مليون يورو كثابت بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 15 مليون يورو، كما حافظ برشلونة على وجود بند الحصول على 15% من عملية بيع توديبو في المستقبل.

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