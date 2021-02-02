بنك مصر ينفي إلغاء شهادة الإدخار 11% (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:31 ص
عاكف المغربي
عاكف المغربي
داليا الحسين
نفى عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ما تردد حول إلغاء شهادة الإدخار التي تصل فائدتها إلى 11% سنويا.

وقال المغربي خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "البنوك الوطنية عليها دور كبير في رفع الأعباء عن المواطنين"، مشيرا إلى أن فائدة الشهادة انخفضت من 13 % إلى 11% خلال ديسمبر 2020.

وأضاف نائب رئيس بنك مصر أنه يمكن لعملاء البنك شراء شهادة الــ 11 % عبر التطبيق الإلكتروني لبنك مصر على الهاتف المحمول، مناشدا المواطنين بتنفيذ معاملاتهم "أون لاين" أو عبر ماكينات الصرف الآلي بقدر الإمكان تجنبا للزحام في ظل تفشي فيروس كورونا.

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