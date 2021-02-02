بنك مصر ينفي إلغاء شهادة الإدخار 11% (فيديو)

نفى عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ما تردد حول إلغاء شهادة الإدخار التي تصل فائدتها إلى 11% سنويا.





وقال المغربي خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "البنوك الوطنية عليها دور كبير في رفع الأعباء عن المواطنين"، مشيرا إلى أن فائدة الشهادة انخفضت من 13 % إلى 11% خلال ديسمبر 2020.



