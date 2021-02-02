حالة من عدم الاستقرار.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:00 ص
محمد عوده
تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أي موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التي تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتي تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أي موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومي، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أي موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التي قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما شدد مدبولي على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومي، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، في ظل انعدام الرؤية.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الثلاثاء 2 فبراير 2021، وحتى يوم الجمعة 5 فبراير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021:
- استقرار وارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا.

يوم الأربعاء 3 فبراير 2021:
وتسود حالة من عدم الاستقرار، اعتبارا من يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، إلى الجمعة 5 فبراير 2021، تبدأ على السواحل الشمالية الغربية وسيناء، وتمتد خلال الفترة على باقي الأنحاء.

أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الخميس 4 فبراير 2021.
واعتبارا من يوم الخميس 4 فبراير 2021، تنخفض درجات الحرارة بنحو 6 درجات.

- أمطار متوسطة، إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق من الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة، على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، ووشمال وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

- اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ويكون ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار ونصف المتر.

يوم الجمعة 5 فبراير 2021:
- أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ويكون ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار ونصف المتر.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومي.

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