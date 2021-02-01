11 % ارتفاع في سعر الغاز الطبيعي مع توقعات زيادة الطلب

صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 11 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أعلى مستوى في شهرين، مع توقعات زيادة الطلب لأغراض التدفئة.









وتلقت الأسعار الدعم مع تعرض منطقة شمال شرق الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية شتوية شديدة، وسط توقعات تشير لاستمرار موجة أكثر برودة.





وتشير توقعات "رفينيتيف" أن متوسط الطلب على الغاز الطبيعي في الولايات للمتحدة الصادرات سيرتفع من 128.4 مليار قدم مكعب يومياً في الأسبوع الجاري إلى 138.1 مليار قدم مكعب في الأسبوع المقبل.





ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات مخزونات الغاز الطبيعي يوم الخميس المقبل.





وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس بنحو 11.2 بالمائة إلى 2.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهو أعلى مستوى منذ أول ديسمبر .