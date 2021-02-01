حورية فرغلي تدخل العمليات لإجراء عملية أنفها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن إجراء الفنانة حورية فرغلي عملية أنفها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "ياسين" قائله: "يارب يشفيكي ويعافيكي يا احلي اخت وصديقة يارب يا حورية يا حبيتي ترجعي بألف سلامه وتحققي كل نفسك فيه وأنت بصحة وعافية وربنا يقومك بالسلامه إن شاء الله ".



وأضافت: "رجاءا الدعاء لحورية لأنها هتجري غدا عملية دقيقة في أنفها في أمريكا دعواتكم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية، وترجع بألف سلامة".

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي، قد أعلنت سابقا عن استعادادها لإجراء عملية بأنفها عقب معاناتها بسببها.

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