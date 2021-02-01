نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

اكد هادي خشبة نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، أن انضمام المغربي بدر بانون مثل إضافة كبيرة للقلعة الحمراء.





وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "بدر بانون رائع ويمتلك إمكانيات كبيرة ويرى الملعب بطريقة مميزة"ً





وأضاف :"استطاع بانون خلق ثنائية مع أيمن أشرف الذي تطور ايضا بشكل كبير".





وأوضح :"أعتقد أن سبب تطور أيمن اشرف أتى من ثقته في بدر بانون".



