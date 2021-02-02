المواعيد والشروط.. تعرف على منح المعلمين للدراسة بالجامعات اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن توفير منح تدريبية مقدمة من الحكومة الياباينة "mext"، للمعلمين بالتعليم العام في عدد من التخصصات المختلفة.





وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين في إجراء بحث عن التعليم المدرسي في الجامعات المتخصصة في تدريب المعلمين خلال الفترة من أكتوبر 2021، حتى مارس 2023 عليه التقدم.





وأشارت الوزارة إلى أن المنح تهدف إلى رعاية الموارد، حتى يصبح المعلمون ثمرة صداقة بين الدولة المستفيدة من المنحة ودولة اليابان، من خلال التدريبات والمشاركة في الأنشطة في المدارس والمجتمعات الصغيرة، خلال فترة دراستهم في اليابان، وبذل الجهود لتعزيز العلاقات والروابط بما يؤدي إلى إحداث التطوير في كلا البلدين والعالم بأكمله.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " شروط وتفاصيل منح المعلمين للدراسة بالجامعات اليابانية:





- الشروط المالية:

توفر الحكومة اليابانية بدلا نقديا قيمته 143 ألف ين يابانى شهريا، خاضع للتغيير سنويا لأسباب خاصة تتعلق بميزانية الحكومة اليابانية، ويتم إضافة بدلًا تكميليًا للمناطق الإقليمية عبارة عن 2000 أو 3000 ين يابانى شهريا في حالة عمل أبحاث في مجال محدد.





وتتحمل الحكومة اليابانية تكاليف الرسوم الدراسية، المتمثلة في امتحانات القبول بالجامعات، كما يتم تخصيص تذاكر السفر بالطائرات بالدرجة الاقتصادية ذهابا وعودة من وإلى اليابان.





- الإقامة:

تكون الإقامة إما فى بيوت الطلبة الأجانب، أو قاعات خاصة، أو منازل خاصة للسكن، أو في شقق توفرها الجامعة.





وتتحمل الحكومة اليابانية أي تأمينات ضد الحوادث، أو الانتقالات الداخلية داخل اليابان، ورسوم الضرائب، لكن من الأفضل أن يحضر المتقدم قرابة 2000 دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الضرورية عقب وصوله لليابان حيث إنه لن يتم دفع رسوم المنحة عقب وصوله مباشرة، كما أن وزارة التربية والتعليم لن تتحمل أي نفقات مالية.





- الفئات المستهدفة:

تستهدف المنح معلمي المدارس المصرية اليابانية "تعليم عام"، لمرحلة التعليم الابتدائي والثانوي، أو ممن يعملون في هيئة التدريس في مؤسسات تدريب المعلمين، وأن يكون قد مارسوا مهنة التدريس في إحدى المدارس الحكومية لمرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، حتى 1 أكتوبر 2021.





سيتم إجراء التدريب فى الجامعات باللغة اليابانية أو الإنجليزية، ومن ليس لديه مهارة فى اللغة اليابانية من المتقدمين سيتم منحه برنامج دراسى أو دورة تدريبية لدراسة اللغة اليابانية فى الجامعة التى يتم القبول فيها أو فى جامعة أخرى تحددها mext، ومدتها 6 أشهر فى بداية فترة المنحة، وقد تمتد لتكون موازية مع فترة التدريب.





- محتوى التدريب: يكون التدريب على الإدارة التعليمية والمدرسية والإدارة المالية وطرق التدريس التربوية، منها التدريس داخل الفصل الدراسى، ونطرية نظم التعليم والمناهج والتقييم التربوى والموضوعات البحثية فى المواد المتخصصة " رياضيات وفيزياء وكيمياء ورياضة بدنية".





مدة المنحة:

تبدأ المنحة في شهر أكتوبر 2021 وتستمر حتى شهر مارس 2023، حسب كل جامعة، ولا يسمح بمدها.





- شروط الجانب الياباني:

يجب أن يكون المتقدم للمنحة مصرى الجنسية، وألا يكون صاحب جنسية مزدوجة، وأن يكون عمره أقل من 35 عاما، أى من مواليد 2 إبريل 1986 وما بعدها، وأن يكون من خريجى الجامعات أو كليات التربية، وأن يكون لديه الرغبة فى تعلم اللغة اليابانية، وأن يقدم المعلم شهادة صحية ويتمتع بالصحة النفسية والجسدية.





- شروط وزارة التربية والتعليم:

خدمة الوزارة بعد العودة، وتعتبر المنح لاغية أذا لم يستفد الدارس من نتائج البحث عن التعليم المدرسى فى اليابان، وإذا تضمن طلب التقديم للمنحه أى معلومات غير صحيحة، وإذا قام المتقدم بمخالفة أى بند من بنود التعهدات والالتزامات التى تعد بها أمام وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة أو وقع على المتقدم أى عقوبات تأديبية.





- إجراءات التقدم للمنح:

حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات التقدم والوثائق المطلوبة، منها اختيار الجامعات التي يفضل الدراسة بها من قائمة الجامعات المطلوبة في دليل كورس تدريب المعلمين الأجانب في كل جامعة، واستيفاء استمارة مكان الجامعة، واختيار الدورات التدريبية ذات الصلة، وخطاب معتمد من جهة عمل المتقدم، ونسخة من جواز السفر.





- المواعيد: