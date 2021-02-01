إيهاب فهمي: "مينا مسعود أصبح عضو نقابة"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعلن الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لصناع فيلم "في عز الضهر"، أن الفنان مينا مسعود، أصبح عضوًا في نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف فهمي، أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سيقيم مؤتمرًا صحفيًا مع بدء تصوير الفيلم، لتسليم "مسعود" درعًا من النقابة كونه يمثل مصر عالميًا.

ومن المقرر أن يسافر مينا، للخارج خلال الفترة المقبلة لتصوير بعض الأعمال التى تعاقد عليها عالميا ثم يعود لبدء تصوير فيلمه المصري.

ويعد فيلم "في عز الضهر" أول عمل للنجم العالمي في بلده مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميا في فيلم ديزنى الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث وناعومي سكوت، ويشاركه في بطولة فيلمه المصري الجديد كل من النجمة هنا الزاهد، والنجوم: محمد عز، محمد على رزق، محمود حجازى، ميرنا نور الدين، والفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل وإنتاج عادل سعد.

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مينا مسعود في عز الضهر ايهاب فهمي

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