فيديو.. محمد منير يطرح أغنية "أنا رايق" من ألبوم "باب الجمال"

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طرح المطرب محمد منير، ثالت أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" بعنوان "انا رايق" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.



كلمات الأغنية

"انا فايق انا رايق، انا مبسوط مش متضايق

العمر ان عشته فهمك، هيطوول وهيحرق دمك

وان عشته بخفة دمك، هيعدي لطيف فدقايق

انا باشا.. ب بشاشه، عايش الدنيا الغشاشه

بنت الايه البكاشه، انا برفض اعيش متضايق

علي كيفي.. انا كيفي، فالشتا اني البس صيفي

وفجيبي يادوب مصاريفي، وامشي ابعزق واتعايق

بمزاجي.. وشروطي، اتسلطن اغني بصوتي

او اهيم واسرح فسكوتي، او انام او اجري واسابق

عشوائي وبدائي، وفحب حبيبتي فدائي

بضرب فالدنيا والاقي، مبسوط بجناني وسايق".