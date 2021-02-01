أبرزها "هنيمك من المغرب يا صين"..تعرف على إفيهات محمد هنيدي في عيد ميلاده

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يحتفل اليوم 1 فبراير الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده الـ56، والذي اشتهرت بأعماله الكوميديا، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إفيهات "هنيدي" والتي اتخذت من الأفلام التي قدمها.

ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع عيد ميلاد محمد هنيدي أبرز الكوميكات التي أطلقها "هنيدي" بأفلامه:

1-الحب ولع في الدرة من فيلم "عسكر في المعسكر"

2-هابى نيوو يير من فيلم "جاءنا البيان التالى"

3- "أراك توزع من مال أمك" من فيلم "يانا ياخالتى"

4-وربنا لأنيمك من المغرب يا صين من فيلم "فول الصين العظيم"

5-خليك فريش إحنا في رحلة من فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"

6-انا قرينك يازواوى من مسرحية "حزمنى يا"

7-أنت بتبوس إيدى لى هو أنا والدتك من فيلم "جاءنا البيان التالى"

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