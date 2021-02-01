هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان





دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكرا مغلقا عقب نهاية مران اليوم، في أحد الفنادق الخاصة، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في الدوري.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، الدخول في معسكر مغلق، بقائمة تضم 20 لاعبا وهم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - خالد صبحي - عبد الله محمود - رجب بكار

خط الوسط: ضياء قنديل - عاشور الأدهم - محمود نبيل - محمد ابراهيم - محمد توني

خط الهجوم: صالح جمعة - محمد مسعد - شادي حسين - رجب عمران "ريجا" - ماكسويل - أحمد ياسر ريان - وينفول كوبينا - ميدو جابر - أحمد غنيم