مانشستر يونايتد يتحرك لخطف صفقة السيتي الفولاذية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي معجب للغاية بالفرنسي جيوليس كوندي نجم دفاع أشبيلية، حيث يرى أنه الشريك المثالي لهاري ماجواير في خط الدفاع.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي حاول التعاقد مع كوندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقدم عرضًا بلغت قيمته 55 مليون يورو إلا أن مسئولي الفريق الإسباني رفضوا عرض الفريق الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد مستعد الآن لتقديم عرض تبلغ قيمته 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب مشيرة في الوقت ذاته أن الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي يبلغ قدره 90 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مونشي المدير الرياضي في أشبيلية تحدث لوسائل الإعلام عقب رفض عرض مانشستر سيتي في الصيف الماضي وأكد أن ناديه لم يتلق العرض المناسب مؤكدا أنه إذا كان هناك عرض مالي مناسب فإن النادي الأندلسي كان سيبيع نجمه الفرنسي.

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