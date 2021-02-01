نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أعلن النجم الهولندي من أصل مغربي إبراهيم أفيلاي، لاعب برشلونة السابق، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي، بعد إنهاء عقده مع نادي أيندهوفن الهولندي في مايو الماضي.

 

وخرج أفيلاي، في تصريحات تلفزيونية، ليعلن عن اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز الـ 34 عامًا، بعدما لم يعثر على فريق خلال الفترة الحالية.

 

وقال أفيلاي، خلال تصريحاته: "أعلن اعتزالي لكرة القدم، هذه اللحظة كانت قادمة لا محال، كنت أعلم جيدًا كل ما أريد الوصول إليه في عالم كرة القدم ".

 

وتابع : "وفي النهاية وصلت إلى هذا القرار وبداخلي سلام تام، كنت أرغب في الاستمرار لكن هذا ما حدث".

 

وكان أفيلاي قد إنضم لبرشلونة قبل 10 أعوام في صفقة كانت التوقعات كبيرة عند حدوثها، ولكن التجربة كانت مخيبة، ولعب بعد ذلك لأندية شالكة الألماني، وستوك سيتي الإنجليزي.

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