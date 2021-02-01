جاد عز الدين يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي

يستعد نجم “ذا فويس كيدز” جاد عز الدين لطرح أغنيته الجديدة باللهجة العراقية تحت عنوان "وبس اتروحو" قريبًا عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب.

والأغنية من إنتاج شركة "Arabsong Production" لصاحبها أحمد شحادة، كلمات الشاعر نبيل العنزي، ألحان خالد العبيدي، توزيع سيزار عبد المسيح وصولو حودا خليفة.

والجدير بالذكر أنَّ النجم اللبناني جاد عز الدين بدأ الغناءَ في سن الخامسة، شارك في برنامج "The Voice Kids" واستطاع بموهبتِه وصوته أن يلفت الأنظارَ إليه آنذاك، ويبهرَ لجنةَ التحكيم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صلاح يحقق إنجاز تاريخي رفقة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

منذ 43 دقيقة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها نجم خط الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

منذ ثلث ساعة

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حامل لقب ذا فويس كيدز يستعد لتصوير أول كليب له في باريس

الليلة.. "الجُمعة في مصر" يستضيف نجوم برنامج THE VOICE KIDS على "MBC مصر"

بعد سقوطه من على ظهر الحصان.. حقيقة إصابة عاصي الحلاني بالعمى

آخر ما كتبه عاصي الحلاني عبر "فيسبوك" قبل سقوطه عن ظهر حصان

بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه.. راغب وأحلام وحماقي يزورون عاصي الحلاني

رسالة هاني شاكر لعاصي الحلاني بعد تعرضه لحادث خطير

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

03:54 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

01:31 م

تعرف على تشكيل الزمالك الجديد بعد التعاقد مع مروان حمدي والجزيري

04:36 م

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع