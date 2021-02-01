جاد عز الدين يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية

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يستعد نجم “ذا فويس كيدز” جاد عز الدين لطرح أغنيته الجديدة باللهجة العراقية تحت عنوان "وبس اتروحو" قريبًا عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب.



والأغنية من إنتاج شركة "Arabsong Production" لصاحبها أحمد شحادة، كلمات الشاعر نبيل العنزي، ألحان خالد العبيدي، توزيع سيزار عبد المسيح وصولو حودا خليفة.



والجدير بالذكر أنَّ النجم اللبناني جاد عز الدين بدأ الغناءَ في سن الخامسة، شارك في برنامج "The Voice Kids" واستطاع بموهبتِه وصوته أن يلفت الأنظارَ إليه آنذاك، ويبهرَ لجنةَ التحكيم.