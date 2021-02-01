الزمالك يقرر السفر إلى المنصورة عقب مران الفريق اليوم الإثنين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السفر إلى المنصورة عقب مران الفريق اليوم الإثنين، للمبيت بها استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

ويحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد غزل المحلة، في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز 16 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.

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